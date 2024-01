[Video] "Huele a despedida": Polémico gesto de Millonarios a Montero en la Superliga

Millonarios conquistó un nuevo título tras el triunfo en la Superliga Betplay ante Junior. El conjunto embajador volvió a conquistar el trofeo que le era esquivo desde el año 2018, pero ahora tiene un problema en su plantilla.

Durante las últimas horas ser ha revelado que el portero Álvaro Montero estaría en los planes de Estudiantes de La Plata. El portero guajiro despierta el interés de uno de los múltiples campeones de la Copa Libertadores y podría dar la sorpresa saliendo del onceno azul.

Sin embargo, el arquero de la Selección Colombia vivió un momento bastante incómodo en la celebración del título ante los embajadores. Para el as del arco azul el festejo del trofeo no fue el más alegre y todo quedo captado en cámaras.

Mientras los embajadores celebraban un nuevo título, Montero le pidió a Macalister Silva sostener el trofeo. Allí, el capitán le pasó por el lado y evitó que el portero levantará el trofeo antes de la celebración en conjunto.

Pata el ex Deportes Tolima, la situación no fue nada cómoda e inmediatamente reaccionó de una dura manera. Montero se fue a la parte de atrás de sus compañeros, entregó la medalla y se retiró hacia el camerino. Un gesto que se hizo público y no agradó a los hinchas del onceno azul.

Todo apunta a que Montero está listo para terminar su etapa en el equipo bogotano. El guardameta guajiro ha dado durante los últimos días varias señales de que su ciclo en la plantilla azul está cumplido.