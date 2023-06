[Video] Lucas González dio la cara, aclaró su "amor" por Nacional y paró a los 'manipuladores'

En las últimas horas se generó una polémica con relación a las supuestas decisiones que había tomado Lucas González, entrenador de Águilas Doradas, quien tuvo que dar la cara y explicar lo que realmente había pasado.

Los dos grandes rumores que se hicieron virales iban apuntando a lo que será la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay, donde el equipo de Rionegro ya está eliminado y tendrá que medirse con Alianza Petrolera, un club que todavía tiene muchas opciones de clasificar.

Bien, pues primero se dijo que González jugaría con la plantilla sub-20 y después que amaba a Atlético Nacional, pero en las últimas horas desde las redes sociales del equipo se publicó un video en donde se aclaró la situación.

Lucas explicó dentro de sus declaraciones que todo era mentira: "Se han dicho cosas mal usando mis palabras, porque es algo que no he mencionado nunca (…) Aparece una publicación ‘medio jocosa’ y me parece increíble que la repliquen medios".

Y después dijo que hay cosas que se han dicho mal usando sus palabras y que nunca "he dicho que amo a un club en particular".

