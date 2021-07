Vuelven los hinchas a El Campín: partidos, reglas y protocolos de la Alcaldía

Este lunes la Alcaldía de Bogotá anunció en una rueda de prensa que a partir del próximo 3 de agosto se habilitará la presencia de público en el estadio El Campín para los partidos de Santa Fe y Millonarios, además del estadio de Techo para La Equidad y los equipos de segunda división.

El mes de agosto está marcado como el de la reactivación económica en la ciudad con la apertura de bares y realización de conciertos, pero todo tendrá reglas. Sin embargo, la bandera es el fútbol por el interés que genera y confirmaron que todos los partidos en agosto tendrán aforo del 50%.

Lea también: "Operación juvenil": los tres veteranos a los que Galatasaray les busca salida

Partidos en Bogotá con público en agosto:

3 de agosto: Santa Fe vs. Nacional

7-8 de agosto: Millonarios vs. Santa Fe

7-8 de agosto: Equidad vs. Medellín

11 de agosto: Millonarios vs. Alianza

14-15 de agosto: Santa Fe vs. La Equidad

21-22 de agosto: Millonarios vs. DIM

21-22 de agosto: Equidad vs. Tolima

28-29 de agosto: Santa Fe vs. América

De interés: Ex árbitros coinciden: gol del Tolima ante Nacional fue legítimo

Reglas y protocolos exigidos por la Alcaldía:

- El aforo máximo es del 50 % del estadio y se haría distanciamiento social usando todas las tribunas.



- No se permite el consumo de licor (como sucedía desde antes) y tampoco habría consumo de alimentos en las graderías.



- El uso de tapabocas es obligatorio y piden el uso personal de gel y alcohol para la desinfección de manos y objetos.



- La Alcaldía pide usar canales de venta online para la boletería y así evitar aglomeraciones en los expendios físicos.



- Permitirán ingreso de banderas e instrumentos musicales de percusión, pero con la debida desinfección y estarán prohibidos los instrumentos de viento.



- Piden a los clubes evitar a toda costa la aglomeración de hinchas en la entrada y salida del estadio.