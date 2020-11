Ausencia de Federico Valverde preocupa al Real Madrid

La ausencia por lesión durante un mes del centrocampista uruguayo Federico Valverde dejará en el Real Madrid un agujero en el centro del campo, donde Zinedine Zidane se quedará sin una buena alternativa de contención que también aportaba electricidad y llegada al ataque blanco.



Aunque no siempre es titular en las alineaciones del técnico francés, "el Pajarito" Valverde sí que tiene su importancia en el esquema del cuadro madridista. La competencia con el croata Luka Modric, con el brasileño Casemiro y con el alemán Toni Kroos es dura, pero Zidane siempre da oportunidades al jugador charrúa.



En concreto, Valverde, antes de ser diagnosticado este lunes con una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha, había jugado desde el inicio en seis de los ocho encuentros de LaLiga. También ha frecuentado esa condición en la Liga de Campeones, competición en las que siempre ha salido en el once titular.

En total, Valverde acumula 810 minutos este curso. En ellos, ha marcado tres goles, todos en LaLiga (Huesca, Barcelona y Betis) y acumula una asistencia. Sus cifras superan a las de Kroos (507 minutos sin goles), Casemiro (765 y un tanto) y Modric (641 y dos dianas).



La resaca que deja el choque de Mestalla no es nada buena para el Real Madrid. Aparte de la dura derrota (4-1), el equipo de Zidane se quedará sin un hombre importante en la medular, una zona del campo que ya se quedó huérfana de Casemiro en Valencia por culpa de la covid-19.



En estos momentos, a la espera de que Casemiro dé negativo por coronavirus, el técnico francés sólo cuenta con dos mediocentros, Modric y Kroos. El parón provocado por los partidos internacionales dejara un margen de dos semanas al técnico francés para recuperar a Casemiro, pero no podrá contar con Valverde para un total de unos cinco encuentros.



En LaLiga, Valverde se despedirá de enfrentarse al Villarreal, al Alavés y al Sevilla. En Liga de Campeones, no jugará contra el Inter y el Shakhtar. El 9 de diciembre, cuando se cumpla un mes de su lesión, el Real Madrid cerrará su participación en la Liga de Campeones ante el Borussia Mönchengladbach.

Esa podría ser la fecha de su regreso, aunque aún podría alargarse unos días más, hasta el choque ante el Atlético de Madrid del día 13 de diciembre o incluso hasta el que el Real Madrid debe afrontar en el estadio Alfredo Di Stéfano contra el Athletic el día 16 del mismo mes.



En todos esos partidos, Zidane tendrá que jugar con las opciones de Kroos, Modric y Casemiro. Dos de los tres pelearán por un hueco, aunque Zidane también podría apostar por utilizar a todos para ser más conservador.



Pero el preparador francés no será el único que tendrá que estudiar cómo sustituir a Valverde. Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, también se queda sin un jugador importante en su esquema. Por lo menos en los dos últimos partidos oficiales que disputó el cuadro charrúa ante Chile y Ecuador, en los que "el Pajarito" fue titular.



Tabárez tiene otras opciones como el medio del Atlético de Madrid Lucas Torreira o el del Getafe Mauro Arambarri, que este fin de semana fabricó el mejor gol de la jornada para equipo del sur de Madrid. Uno de los dos podría ser titular junto a Rodrigo Bentancur para los encuentros ante Colombia y Uruguay clasificatorios para el Mundial de Catar 2022.



Queda claro que tanto Zidane como Tabárez pierden a un hombre importante en un momento clave del curso. Deberán prescindir de la contención de Valverde en el centro del campo y de sus arranques eléctricos que en ocasiones generan gol. Sin duda, será un mes largo para ambos entrenadores.