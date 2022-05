Falcao determinante: volvió al gol y salvó a Rayo del descenso

El delantero colombiano Radamel Falcao, que no jugaba desde hace más de dos meses, desde el pasado 26 de febrero debido a una lesión muscular en un gemelo, reapareció frente a la Real Sociedad y, en un minuto, celebró un gol que valió el empate de su equipo y selló prácticamente la salvación.

Falcao había entrado en las dos últimas convocatorias contra el Espanyol y el Barcelona, pero en ninguno de los dos partidos llegó a jugar. Su reaparición llegó contra la Real Sociedad y su regreso a los terrenos de juego no pudo ser mejor.

La última jornada, frente a la Real Sociedad, saltó al césped en el minuto 76 y uno después se encontró con un rechace de Alex Remiro tras un tiro de Álvaro García que dio en el poste y solo tuvo que empujar a gol.

"Me alegro mucho por él porque venia de encadenar lesiones y volver con un gol es muy bueno. Dentro del área tiene ese olfato, ese intuir donde va el balón, y lo ha demostrado con el gol", dijo su compañero Oscar Valentín, tras el último partido.

El gol fue el punto álgido de una tarde festiva para el Rayo y su afición, que con el empate ante la Real Sociedad celebraron la permanencia de manera virtual a falta de cuatro jornadas al tener 41 puntos, diez más que los del Granada, con el que tiene a su favor la diferencia de goles.

"No vamos a descubrir a Falcao ahora. Me alegro mucho por él porque venía de una serie de lesiones, de no poder ayudar al equipo desde el verde y bueno, ya sabemos que dentro del área tiene ese olfato de intuir dónde va a ir el balón. Hoy otra vez lo ha demostrado", dijo su técnico, Andoni Iraola, al describir al colombiano.

Las lesiones han lastrado esta temporada el rendimiento de Falcao, que lleva disputados 21 partidos, solo ocho como titular, y ha marcado seis tantos en 779 minutos de competición.

El buen rendimiento mostrado en el tiempo que ha jugado hará que el club oficialice su renovación en los próximos días, una vez que se terminen de cerrar unos pequeños flecos que aún faltan, los cuáles no serán un obstáculo para firmar la prolongación del contrato debido a la buena predisposición de ambas partes.

El colombiano, pese a su aura de estrella internacional, se ha adaptado a la perfección al vestuario rayista, a un club muy arraigado en el barrio de Vallecas y a sus humildes objetivos de salvación, algo alejado de la pelea por títulos colectivos y reconocimientos personales que permiten los equipos grandes.

Para los cuatro últimos partidos de Liga frente al Getafe, Villarreal, Mallorca y Levante el Rayo tiene como objetivo sacar los mayores puntos posibles y subir puestos en la clasificación. Para ello cuenta con un refuerzo de lujo para este tramo final, Radamel Falcao, que ha vuelto a rugir y a demostrar el por qué de su fichaje por el equipo vallecano.