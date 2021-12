Fecha, hora y rival del próximo partido de Falcao con Rayo Vallecano

Villarreal y Rayo Vallecano, separados por once puntos, juegan en La Cerámica un partido con los papeles cambiados por el presupuesto que tienen, ya que es el equipo madrileño, que no podrá contar con el colombiano Radamel Falcao, el que llega en plazas europeas mientras que los amarillos necesitan ganar para salir de la zona media baja de la tabla.

VILLARREAL VS RAYO VALLECANO HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Villarreal vs Rayo Vallecano se puede ver en directvsports.com, DIRECTV Sports App, Star+, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. Movistar Laliga, Movistar+ llevan el juego por televisión en España.

España: 2:00 pm

Colombia: 8:00 am

Argentina: 10:00 am

México: 8:00 am

Estados Unidos: 8:00 am (este), 5:00 am (pacífico)

El equipo de Unai Emery afronta la cita tras clasificarse para octavos de final en la Liga de Campeones con la victoria lograda en Bérgamo ante el Atalanta, lo que ha supuesto un golpe anímico importante.

La buena trayectoria europea contrasta con los resultados cosechados en el campeonato liguero, en el que solo han ganado tres de los quince partidos disputados este curso, lo que les hace estar a más de diez puntos de los puestos en los que se suponía debían estar.

El equipo amarillo llega con el desgaste sufrido en el partido europeo con el Atalanta, a lo que se suma que el partido se jugó en jueves, un día más tarde de los previsto y que supone menos de descanso. Además, parece que el técnico deberá hacer algunas rotaciones o cambios para dar algo de descanso a algunos jugadores que suman más minutos y por el cansancio del partido del jueves.

Jugadores como Estupiñán, Capoue o Danjuma pueden ser algunos de los elegidos, mientras que en el capítulo de bajas siguen fuera del equipo los lesionados Serge Aurier y Francis Coquelin, que se recuperan de sus molestias musculares.

El Rayo, por su parte, afronta el partido en un buen momento deportivo, puesto que suma 27 puntos, es sexto de la clasificación y lleva varias semanas seguidas en puestos europeos, una situación que está ilusionando a la afición franjirroja.

Pese a todo, desde el vestuario se sigue mandando un mensaje de prudencia, puesto que la salvación la cifran en 40 puntos y aún faltan trece según esos cálculos para lograrla.

A nivel deportivo, y pese a la buena temporada realizada, el Rayo está mostrando dos caras distintas. La de casa muy buena, con 22 puntos sumados de 24 posibles, y la de fuera, con solo 5 de 24, un balance más pobre.

Para este partido Andoni Iraola recupera al centrocampista Santi Comesaña, tras cumplir sanción, y lo más probable es que regrese al once para formar en la medular con Oscar Valentín.

La otra novedad podría estar en la punta de ataque porque con la recuperación del francés Randy Nteka se abren más variantes de ataque para Iraola, que en los últimos encuentros ha tenido que alinear obligatoriamente a Sergi Guardiola, único punta disponible.

El que no estará seguro es el colombiano Radamel Falcao, que se ha resentido de unas molestias en un aductor y será baja para el partido.