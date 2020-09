Lionel Messi anuncia que se queda en Barcelona

Lionel Messi anunció que se queda en el FC Barcelona, luego que una semana atrás el futbolista le avisara al club su deseo de abandonar la disciplina catalana. El futbolista argentino cumplirá de esta manera el contrato que lo liga hasta el verano de 2021, lo cual le permitirá negociar con su nuevo equipo desde enero del próximo año.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, dijo Messi al portal Goal.