Luka Modric, sin rodeos: le tiró la pelota al Real Madrid sobre su futuro

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric mostró su deseo de retirarse en el equipo blanco este martes en la víspera del encuentro de Liga de Campeones contra el Inter de Milán.

"Quiero seguir aquí, lo he dicho muchas veces, vamos a ver qué pasa", dijo Modric, que finaliza contrato con el Real Madrid en junio del próximo año.

"Me siento bien, quiero seguir en el Real Madrid hasta que me sienta bien y pueda ayudar al equipo. Si me preguntas si quiero, claro que quiero, ¿quién no quiere seguir en el Real Madrid y terminar su carrera aquí?", afirmó.

"Nadie más contento que yo si consigo esto", insistió el croata, asegurando que "me siento bien, fuerte, creo que todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir".

"Vamos a ver lo que pasa en el futuro. Yo estoy tranquilo, sólo quiero ayudar a mi equipo como siempre y veremos lo que pasa en el futuro", afirmó Modric, de 35 años.

Respecto al encuentro contra el Inter de Milán, Modric afirmó que hay que "afrontarlo como una final".

"Sabemos que cada partido es complicado, contra cualquier rival, cuando juegas, si no estás a tu máximo nivel, sobre todo en Europa, te cuesta ganar partidos", explicó.

"Tenemos que mostrar nuestro carácter, nuestra fuerza, nuestra unidad que hemos mostrado muchas veces en esta competición y creo que vamos a seguir mostrando estas cosas", añadió.

Modric también cargó contra lo cargado del calendario afirmando que "hay demasiado partidos, cada tres días, con selecciones, Europa, la Liga, todo..."

"Vivimos en una época muy complicada y parece que siempre se quiere implementar más partidos, más competiciones, y nadie pregunta por la salud de los jugadores", concluyó.