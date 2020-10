“Me gustaría haber visto a James vestir la camiseta del Barcelona”: desde España lo afirman 

Jota Jordi, tertuliano de ‘El Chiringuito’, reconocido programa deportivo en España, habló con Antena 2.com sobre el proyecto Zinedine Zidane en el Real Madrid y aprovechó para opinar sobre la salida del colombiano James Rodríguez del equipo blanco rumbo al Everton de Inglaterra, club donde está brillando.

"James es un jugadorazo que vaya donde vaya va a triunfar; yo siempre lo dije... me gustaría haber visto una vez a James vestir la camiseta del Barcelona porque es un jugador muy bueno, es un futbolista especial y de esos hay muy pocos. Zidane no apostó por él y prefirió a Isco; el tiempo nos está dando la razón que se ha equivocado. James no solo está compitiendo ahora, sino que seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años. Este año está en Inglaterra, pero esté donde esté lo va a hacer bien”, aseguró el panelista catalán.

Por otro lado, sobre la gestión de Zinedine Zidane en el Real Madrid, más allá de los resultados deportivos, opinó: "Parece que no se puede criticar a Zidane porque en este caso es un entrenador que ha ganado muchos títulos. Lo que pasa es que la gente del fútbol nos tenemos que sentar y realmente analizar lo que está sucediendo. Zidane es un magnifico gestor de vestuario, pero nunca ha sido un gran entrenador...".