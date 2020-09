Messi confesó por qué usó un frío burofax en lugar de 'poner cara' en Barcelona

Luego de dos semanas en medio de una estresante novela en Barcelona por el futuro de Lionel Messi, el argentino ha dado revés parcial a su decisión y anunció en entrevista con ‘Goal España’ que se quedará en el elenco culé durante la temporada 2020/21 a la espera de lo que suceda más adelante.

Algo que se le cuestionó fuertemente al argentino fue la comunicación de su decisión. Decidió enviar un burofax (apalabra que generó revuelo en el mundo del fútbol) en lugar de poner la cara tras la derrota ante Bayern Munich. Sin embargo, Messi se escudó en una mala actitud del presidente porque “no le daba bola”.

Lea también: Messi rompe el silencio y explica por qué se quería ir de Barcelona

Pregunta Goal: El famoso burofax. Se ha hablado muchísimo de que Messi está mal aconsejado y mal asesorado por la decisión de comunicar que querías irte por burofax ¿Por qué decides enviar ese burofax? ¿Qué querías demostrar? ¿Cuál era tu postura?

Respuesta Messi: “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

Lea también: Las tres soluciones que hay para la "novela" de Lionel Messi en Barcelona

Pregunta Goal: “Si no hubieras enviado el burofax, quizá todo se hubiera dado por olvidado y nadie te habría escuchado...”



Respuesta Messi: “Claro. Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”.