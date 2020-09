Messi le da con todo a Bartomeu: "El presidente no cumplió su palabra"

Lionel Messi se queda en Barcelona y confesó por qué determinó continuar en el club culé en charla con Goal. Sin embargo, también aprovechó para criticar la gestión del presidente José María Bartomeu en el cuadro 'azulgrana'.

El jugador dijo que el dirigente siempre había asegurado que su salida se podía dar en cuando quisiera, pero al final no fue así e incumplió su palabra. Por eso el decidió seguir en Barcelona para evitar pelear contra el club de su vida, como el mismo resalta.

Mire acá: Messi rompe el silencio y explica por qué se quería ir de Barcelona

"No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, dijo el diez.

Asimismo, Messi resaltó que durante mucho tiempo no hay una planeación indicada en el club y se cometen errores en el proyecto deportivo, además se intentan tapar cosas de mala manera e improvisando.

“Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros”, analizó.

Finalmente, reiteró que nunca ha pensado entrar en juicio contra el Barcelona.

Puede ver: Lionel Messi anuncia que se queda en Barcelona

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mías y, sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”, concluyó.