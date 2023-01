Pedri resolvió lo del Girona y mantuvo el liderato de Barcelona en La Liga

Un solitario gol de Pedri a la hora de partido resolvió el duelo de este sábado entre el Girona y el Barcelona a favor del equipo de Xavi Hernández (0-1), que pese a firmar un encuentro muy gris logró una victoria clave para reafirmarse en el liderato y trasladar la presión al Real Madrid.



El conjunto barcelonés acabó pidiendo la hora y con Gavi, Pedri, que hoy disputó su partido número 100 como azulgrana, y Alejandro Balde como jugadores más adelantados, pero logró amarrar el tercer 1-0 seguido en el estreno de la camiseta de la 'senyera' y aumentar a seis puntos la ventaja sobre el Madrid a la espera de su partido contra la Real Sociedad.

El Girona, por su parte, peleó de tú a tú, pero fue incapaz encajó de perforar la portería de Marc-André ter Stegen y sumó la segunda derrota seguida, aunque continuará fuera de descenso.



El partido se inauguró con un gran pase medido de Rodrigo Riquelme a la espalda de la defensa para Yan Couto que el brasileño no supo rentabilizar en el área.



El Barça dominó la posesión de forma inapelable en la primera mitad (65%) y gran parte del juego se concentró en campo rojiblanco. Pero el control azulgrana resultó estéril e inútil porque los jugadores de Xavi no hallaban la forma de superar la defensa local, tranquila pese a la ausencia de Santi Bueno y David López. El Girona, despojado del balón y condenado a replegarse, confiaba sus opciones en las transiciones.



De hecho, las dos únicas ocasiones medio claras del Barça en la primera parte llegaron más por demérito local que por mérito visitante, fruto de dos errores del Girona en el inicio del juego. El primero se tradujo en un remate de Dembélé al cuerpo de Gazzaniga y el segundo, en un disparo alto desde fuera del área de Ansu Fati, espeso como todo su equipo en la primera parte.



Además, antes de la media hora, el Barça perdió por lesión a Dembélé, que pidió el cambio tras notar un pinchazo en el muslo izquierdo después de un esprint.



Solo se registrarían dos llegadas más antes del descanso, una por bando, sin demasiado peligro: una chilena de Taty Castellanos desde la frontal que se marchó lejos de la portería y un chut manso de Pedri, sustituto de emergencia de Dembélé, a las manos de Paulo Gazzaniga.



Xavi recurrió a Jordi Alba en el descanso, por Marcos Alonso, para buscar dar profundidad a su equipo, gris y frustrado: vio cuatro amarillas del minuto 40 al 50 y acumuló centros al área pese a no tener ningún rematador como Robert Lewandowski, todavía de baja por sanción.

El gol azulgrana llegó en el minuto 61, fruto de una nueva concesión local. Juanpe Ramírez se equivocó al entregar la pelota a un rival en su intento de despejar y Gazzaniga falló al intentar neutralizar el centro raso de Jordi Alba para Pedri. El canario, líder del equipo, embocó el balón a placer y cantó el 0-1.



El Girona no se rindió y acabó el partido en el área rival, con el Barça pidiendo la hora y Marc André ter Stegen perdiendo tiempo. Los locales tuvieron el gol del empate en las botas de Iván Martín, pero su remate desde el área pequeña, totalmente solo, se marchó desviado.