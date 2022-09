"Pues menos vas a jugar": Xavi se lleva por delante a una 'vaca sagrada' del Barcelona

El FC Barcelona está retomando el proceso con Xavi Hernández, luego de que en la temporada anterior permitió la clasificación del club a la Liga de Campeones; y de momento, parece va en buen curso.

No obstante, han resurgido los inconvenientes financieros que azotaron al cuadro catalán en el pasado reciente y es por ello que la intención es disminuir costos cuanto antes.

Asimismo, han surgido algunos inconvenientes con futbolistas del plantel, siendo Gerard Piqué el último con quien hubo 'encontrón', en esta oportunidad con Xavi.

Y es que Diario Sport reveló una charla entre el entrenador y el defensa central en la cual Piqué manifestó: "No juego ni a la petanca", revelando inconformismo con su poca participación.

Por su parte, Xavi ya habría respondido, apuntando: "Pues menos vas a jugar", teniendo en cuenta que el comportamiento del zaguero aparentemente no ha sido el mejor.

Cabe recordar que el futbolista de 35 años quien recientemente se separó de Shakira es el jugador quien devenga el salario más alto en Barcelona, pero dada su escasa actividad, este no se ve justificado.

Con esto, Sport ha revelado que sería bueno que "cumpla su palabra", recordando que después de perder 8-2 ante Bayern Múnich, el jugador reveló que no tenía problemas en irse si no era titular; lo cual no se descartaría como una buena opción en pro de reducir el déficit económico de Barcelona.