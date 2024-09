Rayo pone entre las cuerdas a James: la condición que debe cumplir

Se acercan las Eliminatorias Sudamericanas, y una de las primeras exigencias de Néstor Lorenzo para James Rodríguez era conseguir equipo competitivo para tenerlo en cuenta en las convocatorias futuras. Con poca regularidad, Lorenzo decidió arrancar con el colombiano en el banquillo de suplentes contra Perú y contra Bolivia y Chile, con poco tiempo en el esquema de Iñigo Pérez, podría iniciar como revulsivo.

Y es que, fiel a ese dicho de “la tercera es la vencida”, se especulaba con que James Rodríguez podía tener más minutos en cancha contra el Girona después de sumar poco más de ocho minutos en su debut, y 17 en su segundo partido. Sin embargo, la tercera no fue, pues Iñigo Pérez no lo tuvo en cuenta en ningún tramo contra el Girona de Yaser Asprilla.

Las críticas contra Iñigo Pérez no se hicieron esperar y el estratega afirmó que, “mis cambios siempre van a ir en la dirección de encontrar, modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que está gustando. Creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y bueno, a eso se debe”.

Con el empate sin goles, seguramente Iñigo Pérez no lo vio como una prioridad el cambio de James Rodríguez. Estaba cómodo pese a la igualdad y con la dinámica que estaba teniendo el Rayo Vallecano.

LA CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR JAMES RODRÍGUEZ PARA GANARSE EL PUESTO EN RAYO VALLECANO

En el programa de ESPN Balón Dividido, Julián Capera reveló, por medio de una fuente cercana a James aspectos claves en el futuro del colombiano dentro del club de Vallecas. El primero tiene que ver con la decisión que tomará Iñigo Pérez para el siguiente partido de LaLiga.

Sumado al tema de en qué momento hacer las variantes encaminado a buscar un jugador que pueda alterar el partido, el entrenador del Rayo tendría otro plan con el colombiano, “James va a jugar contra Leganés si no ocurre algo extraordinario... no sé si de titular, pero está hablado que tendrá minutos”.

Con este panorama claro por la fuente cercana a James Rodríguez, aparece la segunda exigencia por parte de Iñigo Pérez para el cucuteño, “fue un fichaje expresamente del presidente, ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más. El entrenador no está contento”. Vuelve y juega con James, dado que ese es el pedido que siempre le hacen en cada club por el que ha pasado en Europa.