Sorpresa para James Rodríguez: Ancelotti, candidato a llegar al Real Madrid

Real Madrid vive momentos de cambio en su estructura deportiva. Tras confirmarse la salida de Zinedine Zidane, el equipo 'merengue' estudia todo tipo de posibilidades para crear un nuevo proyecto que genere rápidamente frutos. Entre los candidatos a llegar, el programa 'El Larguero' de la cadena 'Ser' aseguró que Carlo Ancelotti sería una clara posibilidad.

Al parecer, la opción para que el entrenador italiano regrese al Madrid estaría muy cerca. El técnico que actualmente se encuentra en el Everton de Inglaterra ya dirigió al equipo español por dos temporadas y salió campeón de la Champions League en 2014 al ganar la décima Copa de Europa de la institución.

Su paso fue muy grato, incluso allí tuvo la posibilidad de dirigir por primera vez a James Rodríguez. No obstante, la segunda temporada que vivió en el club blanco no fue positiva, pues no consiguió ningún título.

El nombre de Ancelotti salta encima de la mesa porque tiene una gran trayectoria en el fútbol europeo y la hinchada guarda gratos recuerdos de su paso por el Madrid. No obstante, esto rompería el proyecto que el entrenador italiano intenta llevar en el Everton, escuadra de la Premier League donde dirige a James Rodríguez.

Aunque hasta ahora es una posibilidad, lo cierto es que si se llega a dar el club inglés deberá conseguir pronto un reemplazo del italiano.

La determinación del futuro de Ancelotti no tiene nada que ver con algún cambio en el futuro de James Rodríguez.