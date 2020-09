Zidane, sarcástico: "sorprendido" por las críticas al VAR que salvó al Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró estar sorprendido por las críticas que se han realizado "a los aciertos" del VAR en el partido ante el Real Betis en el estadio Benito Villamarín y pidió a sus jugadores que nada les descentre de su camino.



"Me sorprende porque son críticas a los aciertos", confesó. "No voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer porque en cada partido puede pasar de todo y nada va a cambiar las cosas. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, pensar solo en los partidos. El resto no lo controlamos", aseguró.



Enfocando al Real Valladolid, al que se mide en el primer partido de Liga de la temporada en el estadio Alfredo di Stéfano, el técnico madridista pidió a sus jugadores que mantengan "la misma motivación y entrega" que les llevó a la conquista de la última edición.

"Sabemos que es un partido complicado ante un equipo que igualmente en su casa o fuera van a venir a molestarte y tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final para seguir con lo que estuvimos haciendo el año pasado con la misma motivación y entrega".



Y resaltó la dificultad que tiene mantener un nivel jugando un partido cada tres días. "Nos metemos pequeños retos. La Liga son 38 jornadas, es larga, pero tengo una plantilla que siempre quiere demostrar y ganar. Les ayuda a conseguir lo que queremos. No es fácil porque cada tres días tienes que demostrar ante un equipo que siempre te quiere meter y juega a mil revoluciones, pero también gusta jugar ante equipos motivados".



Zidane varió el dibujo táctico en el duelo ante el Real Betis, pasando a jugar con dos delanteros centros, respecto al partido ante la Real Socidad en el que apostó por Karim Benzema solo en punta de ataque. Por encima de la táctica destaca otros aspectos. "Lo más importante es el equilibrio del equipo".



"El dibujo es la animación del equipo cuando tenemos el balón y cuando no. El otro día jugamos con dos arriba, podemos hacerlo con jugadores por fuera que cuando lo haces con tres arriba en mi cabeza no existe que se queden en banda. Podemos cambiar muchas cosas porque tenemos muchos recursos", destacó como aspecto clave, tener variedad de sistemas en función a sus jugadores.



Admitió Zidane que tras dos jornadas disputadas saben que pueden "mejorar", pero dijo que están trabajando en ello en cada entrenamiento. "Nosotros debemos y podemos mejorar. Hay que estar tranquilo con estas cosas, sobre todo dentro"

Y terminó destacando el nivel al que ha regresado el francés Raphael Varane tras sus errores en la eliminación frente al Manchester City de la Liga de Campeones, en el encuentro que cerró la pasada temporada.



"Nunca ha perdido su nivel, simplemente tuvo un par de errores. Soy su entrenador y me quedo con la gran temporada que hizo y sobre todo con su reacción con los partidos que ha hecho. Demuestra que es un gran jugador. Nunca es fácil jugar en el Madrid. Lo que valoro es la determinación para hacerlo bien, volver a ganar y concentrarse para hacer las cosas bien".