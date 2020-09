Zidane volvió a hablar de James y negó su "fracaso" en el Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no respondió a las palabras del galés Gareth Bale tras su cesión al Tottenham, tras afirmar que no se arrepiente de nada, y tras la salida de varios de sus jugadores no pidió refuerzos de forma pública, aunque dejó la puerta abierta "hasta el 4 de octubre".



"No voy a contestar a Gareth. Le deseamos lo mejor para lo que le viene y nada más, nosotros ahora estamos con lo nuestro aquí", dijo Zidane en rueda de prensa sin entrar a valorar las palabras de Bale.

Asimismo, le preguntaron si James Rodríguez y Gareth Bale fracasaron en Real Madrid o qué impresión tenía él sobre sus salidas definitivas del club: "No creo que sea así, esos jugadores que me estás diciendo han triunfado aquí o fuera. Que jueguen unos más que otros es culpa mía. Pero de los jugadores que me hablas creo que han triunfado en el Madrid, que lo hicieron bien tanto aquí como fuera".

El técnico madridista no desveló sus deseos en la salida de más jugadores de la plantilla y el refuerzo de alguna demarcación como la delantera. Se mostró satisfecho con lo que tiene sin cerrar puertas a posibles llegadas.

"La plantilla que tengo es esta y no quiero nada, no voy a pedir nada. Luego puede pasar de todo hasta el 4 de octubre, eso sí todos los entrenadores lo que queremos es que ya llegue ese día y se deje de hablar de quién viene y quien sale, pero hasta ese día puede pasar de todo", manifestó.



"A la prensa le interesa quien va a venir, pero yo estoy contento con mi plantilla, es la mejor, confío plenamente en ella. Lo que vamos a hacer es trabajar para estar bien físicamente porque estando bien preparados podemos competir y al final llegar a los objetivos que tenemos que es ganar", sentenció.