Zubizarreta: "Koeman tiene la personalidad para entrenar al Barça"

El exportero del Barcelona Andoni Zubizarreta avaló el posible fichaje de su excompañero Ronald Koeman para el banquillo blaugrana tras la destitución de Quique Setién, al tiempo que consideró a Efe que el técnico holandés "tiene la personalidad para entrenar a un club como el Barcelona".



Zubi, que fue director deportivo del club catalán entre 2010 y 2015, considera que el Barça "atraviesa un momento complicado" pero que no es la primera vez que le sucede en su historia y siempre los superó.



"Otras veces ya se ha hablado de cambio de ciclo y luego no es así. El Bayern también nos eliminó en 2013 con dos resultados abultados y luego el equipo ganó muchos títulos los años siguientes y fue el que mantuvo un nivel más alto", señaló tras la presentación en París de la cadena "Telefoot", de la que será comentarista.



En aquella ocasión, recordó Zubi, se acordó un cambio de rumbo con la llegada al banquillo de Luis Enrique, que "aportó nueva energía".



Sin embargo, el exportero cree que "cada situación requiere análisis diferentes y que "las soluciones no se repiten".



"Lo que se hizo en otro momento no tiene por qué servir ahora", señaló Zubizarreta, quien consideró que los análisis deben hacerse con frialdad.



El exinternacional evitó referirse a si la plantilla es demasiado veterana, aunque aseguró que "entre un equipo con experiencia y otro envejecido la diferencia suele ser un resultado".



"A veces el peso del vestuario es demasiado grande y otras es lo que te hace ganar", aseguró en referencia al supuesto poder de los jugadores frente al cuerpo técnico.



Zubizarreta también relativizó el posible cansancio del argentino Lionel Messi, tanto físico como con su relación con el club, y se mostró convencido de que el rosarino sabrá encontrar nuevas motivaciones.



"Del agotamiento de Messi se habla desde hace años. Hace cinco se decía que estaba cansado porque el equipo no ganaba y porque él estaba físicamente agotado. Luego ha ganado muchos títulos. Leo es capaz de reinventarse, de buscar su posición (...) En estas situaciones ha sabido encontrar soluciones intuitivas. Tendrá que ayudarle el entrenador. Encontrarán una solución", comentó.