Liga MX 2022: colombianos que disputarán los cuartos de final

La Liga MX del segundo semestre de 2022 entra en la etapa definitiva después de definirse las llaves de cuartos de final luego de disputarse las series de repechaje. Tigres UANL, Toluca, Puebla y Cruz Azul lograron el boleto para acompañar a América, Santos, Pachuca y Monterrey en la antepenúltima fase del torneo.

Ahora se desarrollarán los cuartos de final en partido de ida y vuelta de la siguiente manera:

Puebla Vs. América

Cruz Azul Vs. Monterrey

Tigres Vs Pachuca

Toluca Vs. Santos

Colombia en la Liga MX

Como ha sido habitual en los últimos años, Colombia tendrá una amplia representación en la fase final de la Liga MX gracias al desempeño de los futbolistas nacionales.

Los Tuzos del Pachuca es el equipo con más jugadores colombiano al contar en su nómina con Óscar Murillo, Marino Hinestroza y Avilés Hurtado, quienes habitualmente sumar minutos en el equipo dirigido por Guillermo Almada Alves.

Por otro lado, los 'diablos rojos' de Toluca tendrán disponibles a los zagueros Andrés Mosquera y Brayan Angulo.

Finalmente, Tigres tiene a Luis Quiñones; Puebla a Omar Fernández; América a Roger Martínez; Santos a Harold Preciado y Rayados de Monterrey a Stefan Medina

Colombianos en los cuartos de final de la Liga MX:

Tigres

Luis Quiñones

Toluca

Andrés Mosquera

Brayan Angulo

Puebla

Omar Fernández

América

Roger Martínez

Santos

Harold Preciado

Pachuca

Óscar Murillo, Marino Hinestroza, Avilés Hurtado

Monterrey

Stefan Medina,