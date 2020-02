La situación que vive el delantero Roger Martínez en el América de México no es para nada positiva. El colombiano no es tenido en cuenta en ninguno de los partidos del equipo por órdenes directas de la dirigencia del club. Pese a no estar lesionado, esta fue la decisión de la institución, no utilizar al jugador hasta que este sea vendido.

Y es que esta difícil situación empezó cuando Martínez declaró en el pasado mercado querer ir al fútbol de Europa y ser vendido sí o sí a una liga de mayor nombre. Sin embargo, las ofertas del balompié europeo no eran lo que se esperaba, pues no llenaba las expectativas del elenco mexicano ni del propio jugador. Solo había una clara opción y era ir a la MLS de los Estados Unidos, opción que no se contemplaba.

Incluso, el propio Miguel 'el Piojo' Herrera, técnico de la escuadra, admitió en pasadas declaraciones que la decisión fue directamente de las directivas.

Sobre su complicada situación, Martínez se despachó en declaraciones con Fox Sports México y señaló de "injusta" la manera como se están manejando las cosas.

"La verdad es una situación complicada por la que estoy pasando. Yo tengo tres años más de contrato con América, he venido entrenando al 100%, como siempre lo hago y la situación es que no me han dado la oportunidad de jugar. Se han dicho muchas cosas, como que yo me quiero ir del club, pero la verdad es que no es así. Si dije hace poco que si llegara una oferta de Europa, la considerarán. Pienso que han malinterpretado las cosas y, si es así, ofrezco disculpas. Siempre he estado bien en el club, me he sentido bien", declaró el futbolista.

Asimismo, Roger Martínez aseguró que no entiende por qué la dirigencia pensó mal y malinterpretó lo que él en su momento dijo, que fue que considerarán una oferta de Europa, no que se quería ir ya sin beneficiar al club.

"Yo nunca dije que me dije ir gratis o que me quiero ir porque sí. Solo pedí que si llegaba una oferta que la escucharan, obviamente si le servía al club y a mí. No sé qué pasa en el club, no sé qué decisión habrán tomado. Yo me estoy entrenando bien, no estoy lesionado. Pienso que es una injusticia lo que yo estoy viviendo", afirmó.

Finalmente, no descartó ir a un club de la MLS, como el Inter de Miami. "Pienso que el Inter es un gran proyecto, que va hacer las cosas muy bien. Obviamente me gustaría jugar en la MLS, no le cierro las puertas a nada. No es que yo me quiera ir de acá, aquí me siento contento", concluyó.