Roger Martínez ya tiene fecha para volver a los entrenamientos con América

El América mexicano informó este viernes que regresará a los entrenamientos en cancha a partir del 15 de junio como parte de su preparación para el torneo Apertura 2020, que se iniciará el 24 de julio.



"El América únicamente dará acceso al personal mínimo necesario para la realización de los entrenamientos. Los futbolistas harán trabajos en grupos de seis, tal como lo indicaron las autoridades sanitarias y la Liga Mx", explicó el equipo en un comunicado.

La escuadra con sede en Ciudad de México realizó 54 pruebas a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo en los pasados días para descartar casos de COVID-19 y tras recibir los resultados de 53 de ellas, todas dieron negativas.



En el balompié del país han salido alrededor de 30 positivos, destacando 15 en el Santos Laguna.



El América se unirá a equipos como el León y el Guadalajara, que desde esta semana regresaron a los entrenamientos en sus instalaciones.



Los equipos de la primera división mexicana siguen las fases del Protocolo Sanitario Único, presentado el martes, en el que la segunda y tercera etapas contemplan el regreso a las prácticas en cancha.



Al momento de la cancelación del Clausura 2020, el América se ubicaba en la cuarta posición, a cinco puntos del líder Cruz Azul. El equipo capitalino, máximo ganador en el fútbol mexicano, buscaba su título 14.

Hasta el momento el conjunto no ha anunciado refuerzos y según su entrenador, Miguel Herrera, no hay planes de grandes contrataciones debido a que la epidemia de la COVID-19 afectó las finanzas del club.



En diciembre pasado, en el Apertura 2019, el América perdió la final ante el Monterrey del entrenador argentino Antonio Mohamed.