Listo el cuarteto arbitral para el Junior Vs. América de la Superliga

El Fútbol Profesional Colombiano reanudará su competencia oficial este martes 8 de septiembre cuando Junior de Barranquilla reciba en el estadio Romelio Martínez de la capital del departamento del Atlántico a América de Cali en el partido de ida de la Superliga.

El compromiso, que dará inicio a las 7:30 de la noche sin la presencia de público en las tribunas, contará con Andrés Rojas, de Bogotá, como juez central del encuentro.

A Rojas tendrá la asistencia de Miguel Roldán y Herminzul Calderón, quienes serán los jueces de línea, mientras que Bismarks Santiago oficializará como cuarto árbitro y emergente.

SUPERLIGA AGUILA 2020

PARTIDO DE IDA

JUNIOR FC VS AMÉRICA DE CALI

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Herminzul Calderón – Asocafa

Emergente: Bismarks Santiago – Atlántico