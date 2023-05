Los dos borrados por Cárdenas y la sorpresa en la convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-20

El volante Yaser Asprilla, el extremo Óscar Cortés y el goleador Tomás Ángel lideran la convocatoria definitiva de Colombia para el Mundial Sub'20 de Argentina, en la que no aparece el artillero Jhon Durán, del Aston Villa, quien confirmó este martes que no irá al torneo.

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen, todos son unos guerreros", escribió Durán en Twitter.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también informó que del listado hacen parte otros jugadores con buen rodaje como profesionales como el central Kevin Mantilla, del Independiente Santa Fe; el mediocentro Jhon Vélez, del Junior, y el volante Miguel Monsalve, del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Tras confirmarse la lista de los convocados para la Copa del mundo de la categoría, algunas ausencias se hicieron notables. La baja de Jhon Jader Durán por la decisión del Aston Villa de no ceder al jugador término causando desazón en la afición.

Sin embargo, entre los elegibles y después de la confirmación por parte de Isaac Zuleta de no poder hacer parte de la convocatoria por su lesión, los descartados terminaron siendo José Mateo Piedrahita (Manchester United) y Luis Miguel Ángulo (Alianza Petrolera).

Por el lado del delantero del conjunto inglés, su intención de ponerse la tricolor acabó siendo frustrada ante la alta competencia en ataque, situación similar para el atacante de Petrolera, que tuvo que luchar un puesto ante hombres como Tomás Ángel y Óscar Cortés.

Por ahora, el conjunto colombiano se alista para lo que serpa su debut en el campeonato mundial. La tricolor debutará el próximo 21 de mayo ante el combinado de Israel.