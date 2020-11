Marcelo Bielsa seguirá viendo como un ídolo a Maradona

En la rueda de prensa del equipo inglés, Leeds United, el estratega argentino Marcelo Bielsa fue preguntado por el deceso de su colega y compatriota Diego Armando Maradona a lo que el ‘Loco’ respondió que el ‘Pelusa’ siempre será un “ídolo”.

"Fue inmejorable, para nosotros fue y seguirá siendo un ídolo, que ya no esté nos da muchísima pena", se lamentó el estratega.

Además de considerarlo como un ‘ídolo’ Bielsa también lo llamó como “artista” porque la dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos: “para poner un ejemplo, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias y yo leí diez textos posteriores a su fallecimiento, que fueron emocionantes", agregó el ‘Loco’ Bielsa.



Por otra parte, mencionó que hubo un reconocimiento que solo Maradona le dio a los espectadores y fue la fantasía de su fútbol dentro de las canchas.

"El ídolo, el mito, la leyenda, que hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso, la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar", con estas declaraciones terminó el profesor Bielsa.

💬 "He was for us and will continue to be an idol" Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg