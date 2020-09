Mario Yepes: crudas críticas al árbitro de Brasil 2014 y su relación con Pékerman

Mario Alberto Yepes, histórico capitán de la Selección Colombia y hoy directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, recordó varios momentos de su carrera deportiva y entre ello fue inevitable hablar del Mundial de Brasil 2014, su momento más feliz en el fútbol.

En diálogo con el programa ‘Líbero’ de TyC Sports, a Yepes le preguntaron si Colombia fue perjudicada intencionalmente por el árbitro español Carlos Velasco Carballo, polémico también en su país. Ante eso, Yepes respondió que él era muy malo, pero no fue más allá.

“El partido merecía un árbitro mejor. Colombia era invicta y Brasil era el local. El árbitro no había estado a la altura en el Mundial y tampoco en ese partido”, señaló en primera medida.

El medio argentino le preguntó si con VAR (videoarbitraje) la historia en ese partido Brasil vs Colombia hubiera sido diferente y Yepes arremetió contra el referí: “No sé porque el árbitro era tan malo que mínimo no lo hubiera usado porque he visto que ahora los árbitros cuando tienen muchas dudas prefieren no usarlo”.

Y cerró hablando sobre su relación con José Pékerman, el DT argentino que llevó a Colombia a dos mundiales pero que sigue despertando polémica en la crítica deportiva: “En Colombia valoramos mucho a José con la selección, los jugadores valoramos esa mentalidad que creó dentro del equipo, pero la relación (con Yepes) cambió obviamente porque yo dejé de ir a la selección después del Mundial”.