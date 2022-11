Más premios para la sub 17; jugadora recibió un lote de más de 100 millones

La Selección Colombia Femenina Sub 17 quedó subcampeona del mundo y tras su regreso al país, muchas empresas y entidades del Gobierno decidieron dar varios incentivos que reconocieran la historia que hicieron las dirigidas por Carlos Paniagua.

Más allá de lo que dio la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte, en las últimas horas se pudo conocer que a una de las jugadoras le habrían dado un premio que puede ser aprovechado también por la familia de ella.

Se trata de Stefanía Perlaza, la defensa de la ‘Tricolor’ que recibió un lote de 190 m2 por parte de la Alcaldía de Tuluá, municipio en el que nació esta jugadora el 25 de septiembre del 2005.

Dicho terreno está evaluado en 110 millones de pesos y fue entregado por el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, quien incentivó a la jugadora e hizo énfasis en que todos los deportistas que dejen el nombre de Tuluá en alto, recibirán premios como recompensa al sacrificio.

Así mismo, Perlaza afirmó que agradecía "al Alcalde por pensar en los deportistas, para mí siempre será un honor representar a la ciudad que me vio nacer y crecer como futbolista. Me siento muy agradecida con este lote, la verdad fue una gran sorpresa, porque no tenemos casa propia y será un regalo para mi madre que tanto ha luchado conmigo".

Este premio representa para la jugadora un hecho muy importante y se une al dinero que habrían dado las marcas patrocinadoras, la Federación y el Gobierno, misma que seguramente le ayudarán a ella y a su familia construir la casa de sus sueños.