¿Ahora sí? Duván Vergara despertó interés de dos gigantes de México

El nombre de Duván Vergara es uno de los que más ha sonado en el Fútbol Profesional Colombiano cada vez que se abre el mercado de fichajes, sin embargo, aún no ha llegado el equipo que pague lo que pide América de Cali para dejarlo. No obstante, y para no perder la costumbre, el extremo diestro vuelve a estar en el sonajero de los posibles jugadores que podrían partir al exterior para la segunda mitad del 2021.

En esta oportunidad, los rumores se registran desde México. Y es que el portal Súper Deportivo informó que Rayados de Monterrey y Tigres UANL se estarían disputando la contratación de Vergara.

El medio informó que Rayados, que cuenta en su nómina con los colombianos Avilés Hurtado, Dorlan Pabón y Stefan Medina, tendría meses de conversaciones adelantadas y sería la primera opción para fichar al extremo de 24 años.

Actualmente, Monterrey es dirigido por Javier Aguirre, exentrenador de la selección de México.

Por otro lado, Tigres recién se habría sumado al interés, después de que dejara el cargo de director técnico Ricardo Ferretti y asumiera Miguel 'el piojo' Herrera.

En reiteradas ocasiones, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, ha manifestado que no dejaría salir a Duván Vergara de la institución 'escarlata' si no aparece un equipo que pague como mínimo tres millones de dólares.

Por lo pronto, Vergara se prepara para enfrentar a Cerro Porteño por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores en donde el conjunto colombiano tiene que lograr una victoria para clasificar a los octavos de final.