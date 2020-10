Barcelona oficializa fichaje al lateral Sergiño Dest del Ájax

El Barcelona anunció este jueves el fichaje del joven lateral derecho internacional estadounidense Sergiño, procedente del Ajax de Ámsterdam para las próximas cinco temporadas.

"El FC Barcelona y el Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Sergiño Dest", afirmó el Barça en un comunicado.

El jugador, de 19 años, ha fichado hasta junio de 2025 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (470,4 millones de dólares).

El Barcelona pagará al Ájax "21 millones de euros más 5 en variables (24,6+5,8 millones de dólares", precisó el equipo azulgrana en un comunicado.

El equipo azulgrana colma así el hueco dejado por el portugués Nelson Semedo, traspasado la pasada semana al Wolverhamton por 30 millones de euros más 10 en variables (35,1 + 11,7 millones de dólares).

Nacido y formado en Almere, al este de Ámsterdam, Dest llegó al Ájax a los once años en 2012, para ir pasando por sus distintas categorías hasta debutar en el primer equipo la pasada temporada.

En la campaña 2019-2020, marcó dos goles y dio seis asistencias en 35 partidos oficiales con el Ájax, con el que ganó la liga y la Supercopa holandesas.

