Comesaña confirmó la oferta que recibió el defensa Rafael Pérez

Junior de Barranquilla prepara su debut en la liga colombiana del primer semestre de 2020 cuando enfrente el próximo sábado 25 de enero a La Equidad desde las 6:10 de la tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El conjunto 'rojiblanco', que incorporó a nueve refuerzos a su plantilla, causó incertidumbre en su afición a pocos días de iniciar el campeonato ya que se conoció que el defensor central derecho de 30 años Rafael Enrique Pérez Almeida podría abandonar la institución 'tiburona'.

Y es que el mismo director técnico Julio Avelino Comesaña aseguró en rueda de prensa que habló con el futbolista, el cual le manifestó que cuenta con propuestas para irse al exterior y que quisiera tomarlas.

"(Rafael Pérez) Ha tenido la posibilidad en el semestre pasado de irse al exterior y no nosotros estábamos en unas circunstancias en las que no debíamos permitir eso por que no teníamos más zagueros; hace poco me comentó que volvía a tener esa posibilidad y que la opción la quería tomar. Si la quiere tomar es por que no quiere continuar y en ese caso yo tampoco iba a cortar esa opción", indicó Comesaña.

A Pérez se le habré la posibilidad de dejar Junior ya que el cuadro barranquillero contrató al defensor central diestro Daniel Rosero y además recuperó a Jefferson Gómez, quien se recuperó de una rotura de ligamento cruzado.

De igual forma, Julio Comesaña aclaró que Rafael Pérez tiene contrato con el conjunto 'rojiblanco' por lo que el posible negocio de su transferencia debe ser entre clubes.

"Rafael tiene contrato con Junior y el negocio será de club a club; Junior tendrá que hacer algo, no vamos a regalar un jugador que es importante para nosotros, pero él sí me explicó", aseveró.

Extraoficialmente se ha conocido que Talleres de Córdoba volvería a estar interesado en el defensor por lo que haría otra oferta para hacerse con sus servicios.