Daniel Muñoz tendría oferta del exterior y dejaría Nacional

Atlético Nacional tiene un perfecto arranque en la Liga BetPlay Dimayor 2020 después de sumar seis de seis puntos posibles tras derrotar a Pereira y a La Equidad. Sin embargo, el cuadro antioqueño podría tener una considerable baja a pocos días de haber comenzado el certamen ya que se conoció de una posibilidad para que Daniel Muñoz Mejía salga del conjunto 'verdolaga' y arribe al fútbol de Brasil.

La información la dio a conocer José Fernando Salazar, máximo accionista del equipo Águilas Doradas de Rionegro, club en el cual debutó Muñoz como profesional y que actualmente posee un porcentaje de su pase.

El lateral diestro inició su carrera en 2017 y se vistió de 'dorado' hasta 2019 en donde alcanzó a jugar 94 partidos y anotar tres goles antes de despertar el interés de varias instituciones del fútbol colombiano.

Desde que arribó a Atlético Nacional, Daniel Muñoz se ha destacado en los 28 compromisos disputados al haber marcado siete tantos y además fue designado como capitán. También recibió un primer llamado para la Selección Colombia.

A pesar de asegurar haber recibido un ofrecimiento, Salazar no reveló el nombre del equipo interesado en llevarse al colombiano, aunque se comunicó extraoficialmente que el conjunto 'verdolaga' no estaría dispuesto en dejar ir al lateral si no hasta el término de la temporada 2020.