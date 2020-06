¿Se queda o se va del América? Lo que se conoce del futuro de Rangel

Michael Rangel ha conseguido hacer historia en América de Cali al convertirse en máximo goleador del equipo en la campaña del título número 14. Asimismo, se ganó el cariño de la hinchada. El propio futbolista sabe apreciar eso y su intención es quedarse para hacer más historia. Sin embargo, las cosas no son fáciles.

Tras varias semanas de comentarios y noticias sobre el tema, ¿en qué va el futuro de Rangel en América? Lo que se conoce es que las cosas siguen iguales. El club americano lucha negociando con Junior, equipo dueño de los derechos de Rangel, para poder retener por lo menos seis meses más al atacante. Pero el 'tiburón' solo acepta venderlo y no quiere prestarlo nuevamente.

La situación cada vez es más complicada porque el próximo 30 de junio se le acaba el préstamo de Rangel en América y deberá regresar desde el 1 de julio al Junior. Con el elenco barranquillero tiene contrato hasta diciembre del próximo año, y ellos lo quieren vender sí o sí, o sea que dependerá de terceros en dónde jugará.

América insistirá en ampliar el préstamo esperando una respuesta positiva, pero Junior tendrá la última palabra en el caso. Lo claro es que Rangel quiere continuar su carrera en el conjunto vallecaucano.

Si llega el 30 de junio y no se ha definido nada, Rangel hará parte de la plantilla del Junior de cara al reinicio de la liga, pero hasta el momento, según las reglas de la Dimayor, no podrá jugar con el equipo costeño porque se jugará el mismo campeonato, no uno nuevo; y un jugador no puede actuar en dos clubes en un torneo.