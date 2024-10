Messi le pidió a un jugador de Colombia que le regalara su camiseta: sorpresiva historia

Lionel Messi es uno de los futbolistas más exitosos en la historia. El capitán de la Selección Argentina se ha convertido en un nombre bastante destacado y desde su arribo a la élite es una referencia para sus compañeros y rivales.

Durante la última final de la Copa América 2024, el rosarino sorprendió al ser uno de los jugadores de la albiceleste que consoló a los jugadores colombianos. Con diferentes gestos, el crack surgido en Barcelona mostró su nobleza en la victoria y la buena relación que sostiene con varios cafeteros.

Ante esto, en días anteriores se conoció una historia particular que tiene el astro argentino con uno de los referentes de la tricolor. En medio de una entrevista, Luis Díaz contó como fue que Messi le pidió su camiseta como regalo y la particular historia con su ídolo personal.

“Cuando era chico tenía una camiseta de Argentina y les decía a mis amigos que Messi me la había regalado y me creían. Cuando lo conocí le pedí su camiseta y se lo conté. Me dijo: ‘Tráeme la otra camiseta para que te la autografíe y así la mentira se vuelva verdad y ahora tengas una de verdad”, contó inicialmente Lucho.

Sin embargo, la anécdota no paró allí, el guajiro reveló que el '10' le pidió su camiseta como regalo: “También me pidió mi camiseta. Cuando se la di, me dijo en tono de broma: ‘Dile a tus amigos que Messi te pidió la camiseta’. Es muy humilde y tímido, siempre fue mi ídolo”.

Para Díaz, su cariño por el crack argentino siempre fue notable y por ello mismo se inclinó a ser fan del Barcelona. El nacido en Barrancas ha manifestado en varias oportunidades que el astro campeón del mundo fu su referente en el fútbol.

Ahora, Messi y Díaz se alistan para los respectivos partidos de sus selecciones en Eliminatorias. El argentino y la albiceleste se medirán ante Venezuela y Bolivia, mientras que Lucho y la tricolor jugarán ante los bolivianos y Chile.