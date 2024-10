Miguel Ángel Russo sorprendió al hincha albiazul: “No extraño a Millonarios...”

Sin duda alguna, uno de los directores técnicos que quedarán en la historia de Millonarios es nada más y nada menos que el argentino, Miguel Ángel Russo. Era sorprendente que un estratega de ese calibre y que dirigió a clubes como Boca Juniors, Racing, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, entre otros, aterrizara en Bogotá para hacer historia.

Miguel Ángel Russo tomó las riendas de Millonarios en 2017 y alcanzó a estar hasta el 2018. Un año en el que dirigió 112 partidos, ganó 45 juegos, empató en 37 ocasiones y perdió solo 30 encuentros para un saldo sumamente positivo. Además, es recordado gratamente por, tal vez, el título más importante en el cuadro albiazul, por lo menos de los últimos años. Russo alzó la Liga 2017-II ante Santa Fe, acérrimo rival.

Posteriormente, logró también un segundo título en Millonarios en la Superliga ante Atlético Nacional en 2018. Esta victoria cerró la experiencia de Russo en Bogotá. Alianza Lima le tendió la mano y pasó por Boca Juniors, Rosario Central y ahora San Lorenzo.

MIGUEL ÁNGEL NO OLVIDA A MILLONARIOS Y DESCRIBE EL AFECTO CON HINCHAS

El 17 de diciembre de 2024 se cumplirán siete años desde ese título de Miguel Ángel Russo con Millonarios. Contra Independiente Santa Fe no solo se quedaron con el campeonato que será recordado para toda la historia siendo en un primer clásico definitivo, sino que también sepultaron a su acérrimo rival.

Ahora en San Lorenzo de Almagro, Miguel Ángel Russo fue entrevistado en Super Deportivo Radio en donde sentenció que no extraña el cariño de Millonarios. Una sorpresa para todo aficionado albiazul a la que agregó que no lo extraña porque siente que siempre han estado conectados desde ese título en 2017.

En dicha entrevista, Miguel Ángel Russo se sinceró, “no extraño el cariño de los hinchas de Millonarios porque me lo hacen sentir permanentemente. Tengo la comunicación con mucha gente. Me alegro, son pequeñas cosas que te elevan y siempre estoy muy agradecido”. Además, sentenció que se considera un hincha más y que todavía mantiene contacto con allegados en la institución embajadora.