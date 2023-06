El argentino Leo Messi anunció este miércoles su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo.

Aunque se sabe que el astro argentino no ha firmado todavía su contrato con el equipo estadounidense, es un hecho que viajará a dicho país y que hará parte de una de las ligas más polémicas del mundo.

¿Cuándo debutará Messi en la MLS?

Bien, pues primero es importante tener en cuenta que el contrato con el París Saint Germain termina este 30 de junio, por lo que será hasta el 1 de julio que el argentino podrá vincularse oficialmente al Inter y, además, debutar desde dicha fecha en adelante.

Es decir, durante lo que queda de junio, Messi no vestirá oficialmente la camiseta del Miami, sino que podrá hacerlo hasta el siguiente mes, eso teniendo en cuenta los planes que hagan desde la MLS para hacer el respectivo recibimiento del reciente campeón del mundo.