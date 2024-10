Tata Martino preocupa a Argentina: Messi no jugaría con Inter Miami duelo crucial

Inter Miami de Lionel Messi irá a por el récord de puntos este sábado en la última jornada de la MLS y, en la Conferencia Oeste, Los Ángeles Galaxy, que se enfrenta con Houston, y Los Ángeles FC, que recibe a San José, se jugarán la primera posición para llegar como cabezas de serie a los 'playoffs'.



Inter Miami, ya seguro de llegar a la postemporada como primer clasificado, suma 71 puntos y recibirá a New England Revolution, ya eliminado de los 'playoffs', con la posibilidad de firmar la mejor temporada regular de siempre en la MLS.



Con 18 goles del uruguayo Luis Suárez y 17 más y 16 asistencias de Messi, Inter Miami conquistó el Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular y su mirada está ahora puesta en la que sería la primera MLS Cup de su historia.



Así lo reconoció el técnico Gerardo Martino, quien informó de que decidirá en las próximas horas cómo usar a Messi contra el New England, teniendo en cuenta que acaba de reincorporarse tras participar en dos partidos de eliminatorias del Mundial con la selección de Argentina.



"Mañana el partido sí es importante porque nos fuimos trazando objetivos, este era un objetivo que no estaba pensado al principio de la temporada, pero ahora que lo tenemos cerca intentaremos lograrlo. Por supuesto que la mirada esta puesta en el otro viernes", afirmó Martino en rueda de prensa.

"En función de eso analizamos qué participación le podemos dar a los jugadores que llegaron de las selecciones, incluido a Leo", añadió.



En el Oeste, los Galaxy suman 64 puntos, tres más que un LAFC que sigue aferrado a sus opciones de arrebatar la primera plaza a sus vecinos angelinos.



Los Galaxy del español Riqui Puig visitarán al Houston Dynamo, ya clasificado a los 'playoffs', mientras que el LAFC recibirá al colista San José Eathquakes.



En el Oeste ya se conocen los nueve equipos que participarán en la postemporada: Galaxy, LAFC, Seattle Sounders, Real Salt Lake, Houston Dynamo, Colorado Rapids, Minnesota, Vancouver y Portland Timbers.



Vancouver y Portland jugarán una ronda de 'comodines' para completar el grupo de ocho clubes que arrancarán oficialmente la primera ronda de los 'playoffs'.



En el Este, ya están clasificados Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Orlando City, New York City, Charlotte y New York Red Bulls, en este orden.

Quedan dos plazas para asignar entre cuatro franquicias: DC United, Montreal, Philadelphia Union y Atlanta United.



Los 'playoffs' de la MLS arrancarán el viernes 25 de octubre con el Inter Miami de Messi que espera conocer su rival.



La primera ronda de los 'playoffs' se jugará al mejor de tres partidos, un formato poco habitual que la MLS decidió aplicar a partir del año pasado y que emula a los grandes deportes del país.