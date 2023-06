[Video] Inter Miami presenta a Messi y expone a los medios que habían descartado el fichaje

Lionel Messi ya definió su futuro tras anunciar que será nuevo jugador del Inter de Miami. A sus 35 años de edad, el argentino toma un nuevo rumbo en su carrera pensando no solamente en seguir jugando, sino también para brindarle un mayor bienestar a su familia.

De esta manera, el argentino cierra su periplo en el fútbol europeo, donde supo vestir las camisetas del Barcelona y del París Saint-Germain. Pese a ello, llamó la atención de que el propio jugador manifestó no sentirse feliz en su etapa por el cuadro parisino.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí (en París) lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos", expresó Messi en entrevista al diario Mundo Deportivo.

Tras este anuncio, el Inter de Miami no se quedó atrás y, a través de sus redes sociales, hizo oficial la presentación del capitán argentino como su nuevo jugador.

En el video compartido por el club, aparecen las versiones de varios periodistas y medios a nivel global que presagiaban la llegada de Messi al equipo de La Florida. Al final del mismo, aparece una especie de grafiti en el que le dan la bienvenida al astro rosarino.