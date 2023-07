[Video] Las 'GOAT' también fueron: una cabra apareció en la presentación de Messi con Inter Miami

Lionel Messi arribó a Estados Unidos para ser presentado con el Intrer Miami. El conjunto de la MLS organizó un evento para darle la bienvenida al '10' argentino y la ciudad se volcó al Lockhart Stadium para recibir al campeón del mundo.

Con un mega evento programado para este domingo 16 de julio, el onceno rosa alisto todo para presentar al jugador más importante del mundo en los últimos años. El futbolista albiceleste hizo que miles de aficionados llegarán a la capital de La Florida para ver al capitán de la Scaloneta.

Antes del inicio del evento, en las afueras del estadio se vio de todo. Miami parecía un día de verano en Mar del Plata, plagado de camisetas de Argentina, asados y las particulares cumbias que no podían faltar.

Sin embargo, lo más llamativo fue que en medio del estacionamiento del escenario deportivo apareció una cabra. Una figura relacionada con el mejor del mundo por su traducción en inglés 'GOAT' que también se interpreta como 'Greast Of All the Time' que traduce el mejor de todos los tiempos.

Más allá de los diferentes detalles en la previa del compromiso, la presentación de Messi se retrasó por el mal clima en la ciudad de Miami. En las últimas horas, ha habido fuertes aguaceros en la zona y la cancha se encuentra pasada por el agua.

Por ahora, solo queda esperar que las condiciones climáticas mejoren para que pueda realizarse el evento de presentación del futbolista argentino.