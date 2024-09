Colombia más líder que nunca: tabla del Grupo A del Mundial Femenino Sub-20

Un gol de la central Mary José Álvarez le entregó este viernes la victoria por 0-1 a México, que le plantó cara al anfitrión ante 35.847 espectadores en el estadio Atanasio Girardot y, pese a la derrota, avanzó a los octavos de final como segunda selección del Grupo A.



Las Cafeteras, que hicieron nueve puntos de nueve posibles y no han permitido goles en su portería, sufrieron más de lo esperado en la primera parte cuando el Tri le quitó la pelota para manejar el juego al ritmo de Fátima Servin, Alice Soto y Yareli Valadez.



Por poco llega en pelota quieta con el cabezazo de Paola García y después fue Valerie Vargas la que por poco silencia el estadio, pero la portera Luisa Agudelo salió al rescate para mantener el cero.



Cuando las mexicanas rozaban el 60 % de posesión y Linda Caicedo estaba aislada en el costado izquierdo, un tiro de esquina destrabó todo para las de Carlos Paniagua con el gol de cabeza de la central Álvarez en el minuto 38.

Unos minutos después, Álvarez fue protagonista en el otra área evitando que Valadez igualara en un tiro libre que dejó comprometida a la arquera Agudelo porque no entró en contacto con la pelota, sino con su compañera Yunaira López, quien fue salió en ambulancia del estadio.



La segunda parte comenzó exigente para la árbitra rumana Iuliana Demetrescu, con el sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) cuando García cayó en el área en una acción ofensiva en un error en salida de Álvarez, que no le costó caro porque fue lícita la acción de Katerine Osorio sobre la 9 mexicana.



Como respuesta llegó un penalti de Ana Mendoza sobre Maithé López tras el pase de Linda Caicedo, quien cobró en el minuto 51, pero no tuvo fortuna y envió la pelota por un costado.



Las mexicanas se volcaron al ataque y las cafeteras caminaron por la cornisa con una pelota que levantó Maribel Flores que neutralizó la portera Agudelo a Saldívar. Además, debieron soportar los remates de Mendoza.

Mundial Femenino sub-20: grupo A

1. Colombia, 9 puntos

2. México, 4

3. Camerún, 4

4. Australia, 0

Noticia en desarrollo...