Dardos a los hombres y aplausos para la sub 17; Carlos Antonio no la perdonó: "no fue tarea fácil"

Carlos Antonio Vélez no la dejó pasar y volvió hacer directo con lo que hicieron las jugadores de la Selección Colombia sub 17 en el mundial de la categoría. Aunque no lograron el título, el director de Planeta Fútbol de antena dos exaltó lo he hecho por las futbolistas en el certamen que se llevó acabo en la India.

Cómo ha ocurrido durante las últimas semanas, Carlos Antonio fue crítico con lo que han hecho las distintas selecciones masculinas en los últimos años, mirando la labor desarrollada por Linda Caicedo y compañía.

“Lejos de triunfalismos odiosos, quedar segundos en un Mundial no es tarea sencilla. Llegar a una final, jugarla y competir como lo hicieron no es de todo el mundo ¿Cuántos años llevamos soñando con algo parecido? Pues se dio, ya está”, dijo Vélez en un video que publicó a través de su cuenta de Twitter.

"Lo que hicieron ellas no es fácil", agregó: "¿cuantas veces lo hicieron otros en todos los años de fútbol en Colombia?". Del mismo modo señaló que lo hecho por la sub 17 es la base para cosas aún mejores a nivel de fútbol femenino.

"Claro que todos queríamos ganar y ser campeones del mundo, empezando por ellas, pero no se dio, es juego. Llegar a una final es, de por sí, un gran logro. Esa es una base muy importante y definitiva para que el proyecto se desarrolle y se haga realidad", dijo Carlos Antonio, quien de esta destacado el trabajo que ha hecho la Federación en el desarrollo del fútbol femenino, independiente de las críticas a sus principales directivos.

Vale recordar que la Selección Colombia sub 17 cayó por la mínima diferencia ante su similar de España, equipo que repitió título en dicho certamen. Linda Caicedo fue elegida como una de las mejores jugadoras del torneo.