Comenzaron las criticas a Suárez tras la goleada ante España: "No tuvo un plan B”

Costa Rica sufrió un verdadero golpe de realidad al caer en su debut en Qatar 2022 por 7 – 0 ante España. Los ticos sucumbieron ante un rival que fue ampliamente superior durante todo el partido, al punto que ni siquiera lograron un remate al arco.

Las críticas no pasaron desapercibidas en el país por la paliza que le propinaron los españoles. Uno de los que se pronunció tras el duro resultado fue Rolando Fonseca, el goleador histórico de la selección centroamericana fue duro ante el trabajo de Luis Fernando Suárez.

Precisamente, el exjugador concedió una entrevista a ESPN donde cuestionó seriamente el trabajo del colombiano al señalar que no tuvo criterio y fue incapaz de recurrir a otro plan durante el partido.

“Empiezo por el técnico que es el que dirige y toma la decisión de poner su once, el no estar preparado es no tener un plan B. Yo no esperaba una selección tan replegada, España nos hacía un gol cada diez minutos, pero nunca tuvimos la intención de hacer algo diferente”, señaló.

Por otra parte, Fonseca aseguró que la razón del abultado marcador fue porque nunca hubo lectura de juego: “No había sintonía, no había química en la idea de juego. Hay momentos en los que las cosas no le salen al jugador, España llego a jugar ‘monito’ con Costa Rica, por eso el equipo siempre anduvo detrás el balón, pero el verde no miente”, precisó.

El exdelantero, quien fue campeón con América de Cali en 1997, criticó la falta de personalidad en el equipo, incluyendo a los experimentados Keylor Navas, Bryan Ruiz o Celso Borges. Por último, señaló la gestión de la Federación Costarricense de Fútbol, quienes, asegura, no planifican el futuro de la selección.

“Porque (Suárez) es un técnico extranjero se perdona todo, pero si fuera uno nacional, hoy lo estuviéramos crucificando y es culpa de nosotros los ticos que aceptamos eso. Esta ha sido la selección que más humo nos ha dado a los aficionados y a la prensa de este país”, concluyó.

