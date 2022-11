No es discutible que Carlos Vela es de los futbolistas con más talento en México, pero también es notable que el jugador nunca demostró hambre de transcender. Es este el reclamo que le hace David Faitelson luego de conocerse que la selección mexicana intentará agregar al delantero en el último minuto al Mundial.



¿Por qué Vela se rehúsa a jugar con el ‘Tri’? Es un hombre al que el mismísimo Arséne Wenger le alabó sus habilidades y talento, y de quien decía arrepentirse de no haberle dado más minutos en el campo de juego con el Arsenal. Esta es la segunda vez que Vela dice no a la selección de México, la primera fue para Brasil 2014 a pesar de haber participado en el proceso de 2010.

En ese entonces se comentaba que el atacante mexicano tomó distancia por el escándalo surgido debido a la fiesta de Monterrey, en el que él fue uno de los nombrados por Néstor de la Torre, entonces director de Selecciones, fue algo que nunca le perdonó. Eso lo llevó a tomar el camino llenó de tormentas con la Selección Mexicana y entrenadores como Chepo de la Torre, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y Miguel Herrera.



Luego de participar en el proyecto de Juan Carlos Osorio en el Mundial de Rusia 2018, tomó la decisión de no seguir en el ‘Tri’ a mando de Gerardo Martino para Qatar 2022, con la justificación de que “con él la Selección tampoco trascendió” y se debía dar paso a las nuevas generaciones.

Las reclamaciones que emite Faitelson a Carlos Vela es por continuas negativas a jugar con el ‘Tri’, que para algunas personas son totalmente validad, son causantes de inconformismo para David Faitelson, quien declaró con fuertes palabras que Vela es “un jugador muy pobre de mentalidad” y de hecho le parece indignante que se le haya buscado al delantero al último minuto para que este participase en el Mundial de Qatar 2022, como si se le rogará al jugador por sus servicios.

Finalmente, el de ESPN dejó claro que “con o sin Vela” el destino del ‘Tri’ en Qatar no cambiará para nada, pues “tampoco es un crack” que pueda hacer la diferencia y definir un encuentro mundialista por sí solo, él no es un jugador decisivo como Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo.