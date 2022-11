Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se mostró eufórico tras dar la lista de 26 elegidos que disputarán el Mundial de Qatar, convencido de las posibilidades España y mostrando máxima motivación al afirmar que es "el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra".

"Luis Enrique persona está encantado, con energía, con muchas ganas de vivir esto de una manera diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores y lo veo ahora diferente. Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo", manifestó en rueda de prensa.

Convencido de la idea que ha inculcado a la selección española, Luis Enrique no huye del papel de líder. "He tenido la fortuna de entrenar en clubes a los mejores del mundo en una época y acepté el rol de liderar".

"En función del rol del equipo he tenido el mismo objetivo, que fluya y consiga los resultados. Aquí como seleccionador puedo escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto", defendió.

El equipo de Luis Enrique estará concentrado desde este lunes 14 de noviembre y el jueves de la misma semana enfrentarán un compromiso amistoso con Jordania justo antes de ir a Doha para cumplir con la cita orbital.