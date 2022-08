No hay lesión, pero tampoco entrenamiento ¿Qué pasa con Jorman Campuzano y Boca Juniors?

La situación de los colombianos en Boca Juniors parece que se pone cada vez más difícil; en los últimos días se ha visto como los intereses del club han cambiado y eso es una situación que directamente afectan a jugadores como Jorman Campuzano.

El mediocampista de 26 años llegó a Argentina en 2019 y poco a poco fue perdiendo el protagonismo que había adquirido en su año con Atlético Nacional, pero ¿a qué se debe esa situación?.

Seguramente el rendimiento deportivo del colombiano no se ajustó a las necesidades del club y una muestra clara han sido las últimas semanas en las que Campuzano no ha sido ni convocado por el entrenador Hugo Ibarra, una situación que se empieza a cuestionar a los aficionados, pues se sabe que no hay una lesión y que seguramente las razones por las que no está siendo tenido en cuenta se debe a su nivel futbolístico.

Adicionalmente a todo eso que está pasando, se ha podido evidenciar a través de las redes del colombiano que hace entrenamiento desde la casa, y una de las últimas publicaciones que llamó la atención, fue una foto que subió desde su residencia añadiendo que "todo sucede por una razón".

Se sabe que Campuzano tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023 y aunque parece que el equipo le habría dado una opción de renovar, ahora no es claro lo qué podría pasar tras ser evidente que poco a poco borran al colombiano de Boca, un equipo que además cuenta con Sebastián Villa y Frank Fabra, los otros cafeteros que también tienen muchos limitantes para seguir.