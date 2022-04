“No me dijo nada y me pegó un puño en la boca”: Hárold Lozano recordó su pelea con Freddy Rincón

Durante las exequias por la muerte de Freddy Rincón, sus excompañeros de la Selección Colombia estuvieron acompañando a la familia del nacido en Buenaventura.

Uno de los presentes durante toda la ceremonia fue el ex mediocampista Hárold Lozano, quien compartió con Freddy Rincón durante el mundial de Estados Unidos 94.

Lozano, quien pasó por equipos como América de Cali y Mallorca España, recordó una pelea que vivió él con Freddy Rincón durante un entrenamiento de la Selección Colombia, llegando incluso a las manos.

"Estábamos tensionados porque habíamos perdido los dos primeros partidos. Y en una jugada mientras entrenábamos, ‘Coroncoro’ Perea se tropieza, y de inmediato Freddy voltea a verme. No me dijo nada, y me pegó un puño en la boca y de una me hinchó el labio", describió Hárold Lozano en entrevista al canal Win Sports.

Al instante, el volante, suplente en Estados Unidos 94 y autor de un gol del partido ante Suiza en fase de grupos, reaccionó: "Yo no permití que me pegara y le lancé una patada. Y aunque le hice la parada, él me seguía mirando. Ya estaba listo para salir a correr. Fue algo del momento, y después estábamos bien".

Más allá de la anterior anécdota, Hárold Lozano destacó las cualidades personales de Freddy Rincón, afirmando que era una persona noble, pero que mantenía un temperamento fuerte dentro de la cancha.