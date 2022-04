Jorge Luis Pinto volvió a demostrar que fue uno de los más afectados con la muerte de Freddy Rincón. El entrenador santandereano dirigió al de Buenaventura en Santa Fe cuando éste apenas iniciaba su carrera como futbolista; del mismo modo lo acompañó como asistente técnico en Millonarios en la temporada 2019.

De allí que sus palabras mostrarán la conmoción que generó en el estratega la partida del de Buenaventura. Sus palabras estuvieron llenas de elogios hacia el jugador que se convirtió en icono de la Selección Colombia.

"Yo pienso que Freddy es un ejemplo de vida para este país, un ejemplo de transformar la humildad en grandeza", dijo Pinto durante el discurso de despedida que se le hizo a Fredy Rincón en el estadio Pascual Guerrero. El entrenador, del mismo modo, alabó el profesionalismo de su antiguo dirigido durante su carrera como futbolista.

"Cuando Freddy Rincón llegó a Santa Fe, no tenía ni guayos. Tan sencillo que era, tan humilde que era. Por eso llegó a donde estaba. No había jugado ni tres partidos y me preguntaban qué íbamos a hacer con él, y les contesté, en este equipo juega Freddy Rincón y diez más", añadió el director técnico, visiblemente afectado.

"No se imaginan de cómo llegó Freddy a Santa Fe, con qué sencillez y con qué humildad. No he tenido un jugador que tenga una capacidad de trabajo de Freddy Rincón, un hombre de oficio, de trabajo, de dedicación. Era un juguetón del fútbol, de esos que no los detiene nadie. Nos ha dolido en el alma", recalcó Jorge Luis Pinto.