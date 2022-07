"No puede ser, se terminó todo, se acabó": Carlos Antonio, criticó la elección de David Ospina

En medio de las polémicas con los fichajes del mercado de verano en Europa, un colombiano estaba en la pretensión de varios clubes. David Ospina decidió no continuar su carrera en Italia y la decisión sobre su futuro podría ser polémica.

Según las últimas informaciones, el guardameta colombiano tendría todo arreglado para llegara la liga de Emiratos Árabes Unidos, después de haber estado en la orbita de varios clubes del viejo continente y tener la posibilidad de renovar con Napoli.

La decisión de Ospina generó todo tipo de reacciones y uno de los primeros en manifestar su disgusto fue Carlos Antonio Vélez. El periodista de Antena2 señaló la tristeza por la decisión del arquero de la Selección Colombia.

"De estar en una supuesta hoja para ir al Real Madrid a aparecer ahora en Emiratos Árabes Unidos, no puede ser, se terminó todo, se acabó todo", dijo el comunicador, en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena2.

Y añadió: "A mi me da mucha pena. Hoy queda libre David Ospina. Le hicieron oferta para renovar y no le gustó. En Nápoles tuvo momentos brillantes y es un jugador que todavía funciona".

Sobre la posibilidad de un contrato de mucho dinero para el arquero afirmó: "Me parece muy triste que un jugador a su edad, todavía competitivo, esté pensando en Emiratos Árabes Unidos. Seguramente plata va a tener, pero no creo que él necesite, no creo que el problema de Ospina sea el billetico".

El comentarista continúo: "Yo no creo que haya necesidad de salir corriendo para un fútbol que lo va a enterrar. Los que caen por allá mueren deportivamente".

Vélez cuestionó el tema del nivel de exigencia para Ospina: "La competencia es corta, no es exigente, muchos de esos equipos están conformados por jugadores semiprofesionales. Eso es como ir a recibir una pensión de jubilación".

Finalmente, criticó la negativa del arquero para renovar: "Rechazó renovar con un equipo en el que se mantiene vigente y juega Champions. Creo que lo perdimos, qué pesar, me da mucha pena porqué es un arquero vigente y competitivo.

Por ahora, no hay una confirmación oficial, pero todo apunta a que Ospina fichará por el Al-Nassr que le ofreció un contrato de 3,5 millones de euros por temporada.