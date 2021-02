Nueva polémica en Boca Juniors: critican a Villa, Fabra y Cardona por estar en fiesta sin protocolos

Una nueva polémica tiene como protagonistas a los jugadores colombianos Frank Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Villa de Boca Juniors después de que se conociera que estuvieron en una fiesta, en la cual se celebró el cumpleaños 30 del portero Esteban Andrada, sin cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Si bien Villa, Cardona y Fabra no fueron los únicos que hicieron presencia en la celebración, sí han sido fuertemente criticados por que a través de las redes sociales se han visto videos en los cuales son los que más figuran.

Según informó la prensa de Argentina, los jugadores violaron el Decreto Nº 4/2021 del Ejecutivo Nacional el cual indica que los eventos sociales se pueden realizar con un máximo de diez personas, pero en este caso de observaron por lo menos 40 durante la fiesta.

