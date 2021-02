Polémica en Boca: filtran audio del 'Patrón' Bermúdez criticando a Carlos Tévez

Jorge Bermúdez hace parte del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. El excentral colombiano desde que llegó a esa posición ha tenido varios encontronazos con la figura y capitán del equipo, Carlos Tévez. Muchos son los argumentos que han puesto el ambiente tenso entre ambas partes.

Sin embargo, ahora aparece otro motivo para esta pelea interna: se filtró un audio de WhatsApp del 'Patrón' Bermúdez criticando el comportamiento de Tévez en Boca.

“Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente... ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café”, dice el colombiano al referirse a una supuesta reunión entre el 'Apache' y el expresidente de Boca, Daniel Angelici".

“Nosotros no podemos atacar a Tévez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos”, agregó.

Finalmente, el 'Patrón' termina el audio dando a entender que no está de acuerdo con el comportamiento de Carlos Tévez: “En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente”, concluyó.

Cabe recordar que en declaraciones pasadas el propio Tévez había manifestado que no le gusta entrar en polémicas, pues solo le interesa jugar al fútbol y aportarle los últimos años de su carrera a Boca, el equipo que ama.

“A mí me interesa jugar y nada más. Quedó ahí. Yo voy y entreno. El Consejo de Fútbol sabe que cualquier mano que le pueda dar con el grupo, se la doy. Después hago mi trabajo y me voy a casa. No tengo demasiada charla. A mí me interesa jugar. Del equipo se interesa Miguel. Yo estoy para jugar, quiero disfrutar estos momentos que son los últimos de mi carrera. La energía la pongo dentro de la cancha. No me meto, como ellos no se meten en mi trabajo”, indicó.