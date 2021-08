Óscar Pareja: su deseo de dirigir al Cali y lo que opina de Teófilo Gutiérrez

Óscar Alexander Pareja Gómez es uno de los entrenadores colombiano que ha realizado su carrera en el exterior, principalmente en Estados Unidos y México, países en los que ha conseguido títulos y se ha destacado con sus equipos. A pesar de registrar más de cinco años por fuera del país, Pareja es un referente de clubes como Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín.

En diálogo con Antena 2 Cali, el estratega dio su opinión del arribo del experimentado delantero Teófilo Gutiérrez al conjunto 'azucarero' y valoró la experiencia que le puede aportar al plantel.

Le puede interesar: "La compra de Falcao fue una transferencia muy innecesaria por parte de Galatasaray"

"Es un jugador que tiene gol, físicamente se ve bien. Tiene mucha experiencia y espero que le pueda mostrar todo eso a los jugadores jóvenes. Es de esos jugadores que ojalá no se retire nunca, pero desafortunadamente el tiempo pasa, mientras tanto podemos disfrutarlo", afirmó.

Por otro lado, Pareja no ocultó el deseo que tiene por dirigir en Colombia y se declinó por Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín, clubes en los que brilló en su etapa como jugador.

Lea también: "Ganamos muchas copitas": Mina recordó con James su paso por Santa Fe

"Sí, dirigir al Cali no es un secreto que en algún momento me gustaría, no sé cuando, pero he sido muy institucional. Tengo mucha pertenencia con el Independiente Medellín y el Cali, que me dieron lo mejor de mi carrera, sería un honor y un placer", puntualizó.

Por lo pronto, Óscar Pareja se desempeña como director técnico del Orlando City de la MLS.