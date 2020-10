Oscar Quintabani sobre Diego Maradona "había grandes jugadores, pero no tan grandes como él"

Hay que resaltar que la destreza que tenía Maradona con la pelota, hacía disfrutar a más de un seguidor que solo iba al estadio a ver jugar al ‘pibe’, por lo que Argentinos Juniors debió mudarse de ‘La Paternal’.

“Con el correr de los partidos teníamos que ir a jugar a la cancha de Ferroclub Argentino y Vélez que eran canchas cercanas, pero tenían mucha más capacidad que la nuestra. No solamente iban los hinchas de Argentinos Juniors, también iban de Boca, River, San Lorenzo, de cualquier equipo porque era un espectáculo”, recordó el estratega.

Vea también: Diego Maradona: el mundo del fútbol celebra los 60 años de una leyenda



Por otra parte, recordó la dura decisión que tuvo el técnico argentino, César Menotti antes de dar a conocer la lista de convocados que jugarían el Mundial de Argentina 78 en donde no apareció Diego Maradona, a pesar de la calidad de juego que venía mostrando en su corta edad.

“Yo creo que eso tuvo que ser para Menotti una decisión muy difícil, ya que había grandes jugadores, pero no tan grandes como él. A parte pudo haber debutado en el Mundial con 18 años. Sin embargo, no sé qué pudo haber pasado; eso siempre será un enigma”, agregó Quintabani.



Finalmente, el estratega argentino, recordó el mes de noviembre del año anterior, donde recibió la llamada de un amigo en común y la de Diego Maradona, en la que hablaron sobre diversas anécdotas; una de ellas fue la de los entrenamientos cuando Diego pateaba los tiros libres.



“Él se acordaba de la pelota ‘Pintier’ porque yo le pedía en los entrenamientos que me pateara ‘un poco’ para entrenar, pero no, él cogía la pelota, la ponía en los ángulos; me tocaba decirle que le pegara como un humano, no como lo que él era porque sino no atajaba ninguna”, finalizó el adiestrador.